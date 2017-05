Lange Nacht: Kirchen öffnen wieder ihre Tore

Fast 30.000 Besucher hat die Lange Nacht der Kirchen im Vorjahr in der Steiermark gezählt. Auch zur heurigen 11. Ausgabe am 9. Juni hoffen rund 100 Glaubenshäuser wieder auf viele Gäste. Am Montag präsentierten sie ihr Programm.

Insgesamt 650 Glaubenshäuser öffnen am 9. Juni 2017 in ganz Österreich ihre Tore zur Langen Nacht der Kirchen - die Steiermark bildet dabei keine Ausnahme und bietet Führungen, Lesungen, viel Musik und Kulinarik, Theater und Ausstellungen für Kinder wie Erwachsene an - alles bei freiem Eintritt. Themenschwerpunkte sind dabei „500 Jahre Reformation“, außerdem die europäische Ökumene - und die Verfolgung Gläubiger rund um den Globus.

Gelegenheit, Kirche zu erleben

Zusammengetan haben sich insgesamt zehn christliche Glaubensgemeinschaften - von der Katholischen und der Evangelischen Kirche über die Baptistengemeinde bis hin zur Syrisch-Orthodoxen Kirche: „Insgesamt sind es circa 75 Kirchen, auch Klöster - und mit den Einrichtungen sind es 100 Gelegenheiten, Kirche vom Ennstal bis in die Südsteiermark zu erleben“, freut sich Gesamtkoordinatorin Gertraud Schaller-Pressler.

Sie verrät: „Im Ennstal kann man mit einer Hop-on-Hop-off-Bustour unterwegs sein, in Judenburg sind alle Chöre aus der Region dabei, es gibt eine Fackelwanderung, dann geht’s über Graz bis nach Dobl. Bei Kinderprogrammen kann man Bibelkuchen backen oder auch bei einem Turmbau zu Dobl mitwirken. Bis in die Südsteiermark gibt es ein buntes Programm: Orgelkonzerte, Führungen, Lesungen, Begegnungen.“ Auch für Jugendliche gebe es viele Angebote - „ich glaube, es ist für jeden etwas dabei“, so Schaller-Pressler.

