Steiermark wieder Gastland von Fußballcamps

Auch in diesem Sommer finden wieder rund 14 internationale Fußball-Trainingscamps in der Steiermark statt. Sie bringen nicht nur Spitzenfußballer, sondern laut einer neuen Studie auch viel Geld in unser Bundesland.

Was vor 21 Jahren mit einem Trainingslager des italienischen Spitzenklubs AS Roma in Kapfenberg begonnen hat, ist mittlerweile zur Erfolgsgeschichte geworden: Fußball-Trainingscamps in der Steiermark - mehr dazu auch in 39 Fußball-Teams campten in der Steiermark (25.8.2014).

Mehr als vier Millionen Wertschöpfung

Egal ob Peter Stöger mit dem 1. FC Köln, der dänische Serienmeister FC Kopenhagen mit Ex-Sturm-Spieler Uros Matic - oder der englische Spitzenklub West Ham United: Sie alle werden zur Saisonvorbereitung in die Steiermark kommen und dabei auch bei dem einen oder anderen Testspiel zu sehen sein. Diese Fußball-Testspiele lassen aber nicht nur das Herz der Fußballfans, sondern auch das der heimischen Touristiker höher schlagen.

ORF

So bringen die Trainingscamps jedes Jahr mehr als 13.500 Nächtigungen; viele Berichte in internationalen Medien sorgen für einen unbezahlbaren Werbeeffekt für die Steiermark. Daneben sichern die Camps auch 61 Arbeitsplätze und bringen eine Wertschöpfung von mehr als vier Millionen Euro pro Jahr.

Unterstützung auch vom Land

Das Organisationsteam vom International Football Camp Styria (IFCS) wird pro Jahr mit etwas mehr als 100.000 Euro auch vom Land Steiermark unterstützt. Steuergeld, das - so Studienautor Florian Schwillinsky vom Wirtschafts- und Sozialforschungsinstitut economixs - gut angelegt ist: „Für die 107.000 Euro, die jährlich ausgegeben werden, kommen über vier Millionen herein. Wenn man das umrechnet, kommen auf einen Euro Förderung 41 Euro an Wertschöpfung für die steirische Bevölkerung zustande.“

Daher ist für ÖVP-Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl klar, dass man die Fußballcamps auch weiterhin unterstützen wird: „Wir werden weiterhin darauf setzen, dass wir Fußballteams in die Steiermark bekommen, weil es für den Tourismusstandort positiv ist, Wertschöpfung bringt und auch für uns in der Steiermark positiv ist, wenn wir hier internationale Fußballer begrüßen können.“

Erste Camps starten kommende Woche

Die heurige Trainingslager-Saison startet schon nächste Woche, wenn sich das Ukrainische Fußball-Nationalteam in Bad Waltersdorf auf das WM-Qualifikationsspiel gegen Finnland vorbereitet. Den Abschluss bildet dann Anfang September das kroatische Nationalteam.

Link: