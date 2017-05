Körperwelten: Umstrittene Ausstellung in Graz

Am Freitag beginnt in der Grazer Stadthalle eine der umstrittensten Ausstellungen der letzten Jahre: Für Gunther von Hagens’ „Körperwelten“ werden Menschen nach ihrem Tod plastiniert - und dann dem Publikum gezeigt.

Bereits am Montagnachmittag wurde auf dem Grazer Hauptplatz ein Original-Plastinat aus der Körperwelten-Ausstellung präsentiert - nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was am Freitag mit der neuen Ausstellung auf die Steiermark zukommt. Ein Vorgeschmack in Form eines präparierten Skateboarders, der sofort die Blicke der Passanten auf sich zog.

Seit Jahren ist das Publikumsinteresse an Gunter von Hagens’ Körperwelten ungebrochen: 44 Millionen Menschen haben die Ausstellungen bislang besucht. In Graz werden von kommendem Freitag bis Mitte September insgesamt 200 Plastinate zum Zyklus des Lebens zu sehen sein: „Wir haben schon Unmengen an Karten verkauft und erwarten etwa 100.000 Besucher in Graz“, verrät Veranstalterin Silvia Strangmüller.

„Wissenschaftlich überhaupt keine Bedeutung“

Allerdings ist neben dem Interesse auch die Kritik groß. Denn die Ausstellung zeigt immerhin die plastinierten Körper toter Menschen. Kritik kommt etwa vom Rektor der Med Uni Graz, Hellmut Samonigg, der diese Form der Leichendarstellung als ethisch in höchstem Maße bedenklich sieht.

Die Körperwelten würden unter dem Deckmantel der Information lediglich Sensationslust befriedigen: „Wissenschaftlich hat eine derartige Ausstellung überhaupt keine Bedeutung in der heutigen Zeit. Es sind auch die Farben, die hier verwendet werden, nicht dem natürlichen Körper entsprechend“, so Samonigg, dem „vor allem auch die Darstellung, wie hier Körper präsentiert werden - in bizarrer, nahezu obszöner Art“, missfällt.

Eine Frage der Aufmerksamkeit

Heutzutage könne man auch Plastinate herstellen, ohne tote Menschen zu verwenden. Allerdings - und das gibt auch der Rektor zu - würde eine solche Ausstellung wohl niemals für so viel Aufsehen sorgen wie die Körperwelten.

