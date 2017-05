Mit Motorrad gegen Auto - Lenker tot

Ein Motorradlenker ist Montagabend bei einem Verkehrsunfall in Kalsdorf bei Graz ums Leben gekommen. Der Mann war gegen ein Auto geprallt, das auf die Hauptstraße eingebogen war.

Der 62-Jährige war laut Polizei im Gemeindegebiet von Kalsdorf in Richtung Norden unterwegs, als ein 60 Jahre alter Mann mit seinem Pkw von einem Lokal auf die Hauptstraße einbog und dem Motorradlenker den Vorrang nahm.

Schwere Kopfverletzungen trotz Helm

Der 62-Jährige musste sein Motorrad stark abbremsen und stürzte auf Grund seiner Vollbremsung. In weiterer Folge schlitterte er auf der Fahrbahn liegend gegen das Auto. Dabei erlitt der 62-Jährige trotz Vollvisierhelm so schwere Kopfverletzungen, dass er noch während der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle starb.