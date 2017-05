Pensionist geriet mit Unterschenkel in Kettensäge

Bei Arbeiten auf einer Alm im Bezirk Murau hat sich ein Pensionist aus Wien schwer verletzt. Der 69-Jährige half, einen Baum umzuschneiden und geriet dabei in die Kettensäge.

Eine 49-jährige Landwirtin aus dem Bezirk Murau führte am Montag auf der Vorderhüttenalm im Gemeindegebiet von Stadl-Predlitz Almpflegearbeiten durch und war gerade dabei einen Baum durchzuschneiden.

Mittels Tau aus Wald geborgen

Ein 69 Jahre alter Wiener half ihr dabei und stand in der Nähe der Landwirtin. Dabei geriet er aus noch unbekannter Ursache mit dem Unterschenkel in die nachlaufende Kettensäge und wurde schwer verletzt. Der Pensionist musste vom Notarztteam des Rettungshubschraubers erstversorgt und anschließend mittels Tau aus dem Wald geborgen werden, ehe er in das Spital nach Judenburg transportiert werden konnte.

Obersteirer von Leiter gestürzt

Auch in Mariazell im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag kam es Montagnachmittag zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 48-Jähriger Obersteirer stürzte laut Rotem Kreuz aus mehr als zwei Metern Höhe von einer Leiter. Dabei prallte er mit dem Brustkorb auf einem Eimer auf, so dass er ins LKH nach Bruck an der Mur gebracht werden musste.