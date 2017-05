Land will Zugang zu Kautionsfonds erleichtern

Schon bald könnten noch mehr Steirer in den Genuss des so genannten Kautionsfonds kommen. Denn für die Abwicklung werden künftig auch Caritas und Volkshilfe zuständig sein, außerdem soll die Einkommensgrenze erhöht werden.

Wer in eine Mietwohnung zieht muss in der Regel eine Kaution von bis zu drei Bruttomonatsmieten bezahlen. Eine Summe, die sich viele nicht leisten können, weshalb das Land im Vorjahr den Kautionsfonds eingerichtet hat, sozusagen als eine Art Starthilfe, die aber nach oben hin begrenzt ist und innerhalb von drei Jahren auch zurückgezahlt werden muss - mehr dazu in Wohnungskaution: Land richtet Fonds ein (10.11.2016).

Caritas und Volkshilfe helfen aus

Insgesamt ist der Fonds bis einschließlich 2019 mit 1,5 Millionen Euro dotiert. Daran wird sich vorerst auch nichts ändern, sehr wohl aber in der Abwicklung. Waren bisher ausschließlich die Gemeinden dafür zuständig, sollen dafür auf Initiative von Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ) künftig auch die Volkshilfe und die Caritas ins Boot geholt werden, da die Gemeinden mit den Abläufen teils überfordert waren.

dpa/Armin Weigel

Die gemeinnützigen Organisationen werden entweder anstelle der Gemeinden tätig, können aber auch direkt von einem Antragsteller kontaktiert werden.

Einkommensgrenze wird erhöht

Gleichzeitig werden auch die Grenzwerte zur Gewährung des Kautionsfonds erhöht. Die Einkommensgrenzen wurden für Ein-Personen-Haushalte auf 1.163 Euro erhöht. Bei Ehepaaren oder Haushaltsgemeinschaften liegt die Grenze künftig bei 1.744,50 Euro. Für jedes im Haushalt lebende Kind erhöht sie sich um weitere 348,90 Euro. Ein entsprechender Regierungsbeschluss, damit die geplanten Änderungen auch wirksam werden können, soll kommenden Donnerstag erfolgen.

