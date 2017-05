Profis brachen vor Augen von Grenzbeamten ein

Echten Nachbarschaftsdienst hat die Polizei in Zeltling in der Südosteiermark geleistet. Grenzbeamte beobachteten Profis bei einem Einbruch in Slowenien, alarmierten die Kollegen und nahmen sogar die Verfolgung auf.

Der Einbruch erfolgte 200 Meter von der Grenzkontrollstelle entfernt, Ziel der Einbrecher war ein eingezäunter Wirtschaftshof. Zwei Personen, die mit dem Pkw gekommen waren, kletterten über den Zaun - vor den Augen der Grenzbeamten auf steirischer Seite, die sofort die slowenischen Kollegen informierten.

Beamte nahmen Verfolgung auf

Kurz darauf warfen die Einbrecher Gegenstände über den Zaun, vermutlich Diebesgut, um es anschließend im Auto verstauen zu können. Weil die slowenische Polizei noch nicht am Tatort war, die Täter aber flüchten wollten, nahmen die steirischen Grenzpolizisten die Verfolgung auf. Diese allerdings musste auf Grund der hohen Geschwindigkeit, mit der die Täter davon rasten, abgebrochen werden. Zumindest konnte das Kennzeichen des Fluchtfahrzeuges abgelesen und den slowenischen Behörden mitgeteilt werden.