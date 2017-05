Parkplatz-Abzocke geht in die nächste Runde

Der Streit um Abzocker-Methoden an einem ehemaligen Zielpunkt-Parkplatz dürfte wieder vor Gericht landen: Die Arbeiterkammer und ein Grazer Anwalt brachten am Mittwoch gemeinsam eine Strafanzeige wegen Betrugs ein.

Vor rund einem Jahr begannen die Aktionen des niederösterreichischen Unternehmers, so der Grazer Rechtsanwalt Günter Lippitsch: Mit unlauteren Methoden habe er versucht, Leuten 200 Euro oder mehr abzunehmen, weil sie auf dem aufgelassenen Zielpunkt-Parkplatz in Seiersberg geparkt haben.

Bisherige Verfahren verloren

Bisherige Besitzstörungsverfahren habe er verloren - Parkenden gegenüber habe der Unternehmer aber behauptet, er habe die Verfahren gewonnen, so Lippitsch: „Immerhin bringen wir für vorerst 85 Betroffene diese Strafanzeige ein. Da handelt es sich um Leute, die bereits bezahlt haben. Wäre das System dieses Unternehmers aufgegangen - so hat ein Richter errechnet - hätte er einen Tageserlös von etwa 50.000 Euro lukrieren können.“ - mehr dazu in Prozess um Zielpunkt-Parker wird immer kurioser (9.2.2017).

AK rät: Nicht zahlen!

Bei der Arbeiterkammer meldeten sich 42 Betroffene, man habe allen geraten, nicht zu zahlen. Einige hätten aber schon bezahlt, manche mehr als 1.000 Euro, sagt Bettina Schrittwieser, Leiterin der AK-Konsumentenschutzabteilung, und der Unternehmer schrecke auch jetzt nicht davor zurück, Geld zu verlangen: „Nein, er hat nicht aufgehört, er fordert noch immer die Summen ein. Wir haben Betroffene, die jetzt schon von drei verschiedenen Inkassobüros Forderungen bekommen. Wir als Arbeiterkammer intervenieren dann beim Büro, das Inkassobüro stellt dann die Forderung ein, allerdings gibt er es dann an ein anderes Inkassobüro, und dann kommt die nächste Forderung.“

Auch wenn die Strafanzeige im Namen von bereits 85 Personen läuft, geht Anwalt Lippitsch von doppelt so vielen Geschädigten aus; wer geschädigt ist, könne sich dem Verfahren kostenlos anschließen. Ob und wann die Staatsanwaltschaft Graz Anklage erhebt, ist noch offen.

