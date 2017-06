Bei Grabungsarbeiten über 60 Granaten gefunden

Ein Obersteirer hat am Mittwoch bei Grabungsarbeiten auf seinem Grundstück in Wald am Schoberpass im Bezirk Leoben über 60 Granaten und Granatpatronen aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.

Der 31-Jährige hatte die Kriegsrelikte mit einem Bagger auf seinem Grundstück in der Nähe des Bahnhofes von Wald entdeckt - dabei handelte es sich um rund 25 Werfergranaten, 20 Granatpatronen, 20 Granaten und ein Panzerfaustrohr ohne Geschoß.

Verrostet und verklumpt

Das Kriegsmaterial war zum Teil schon stark verrostet und verklumpt. Der Entminungsdienst des Bundesheeres sicherte den Fund und transportierte ihn ab.