Die voestalpine setzt weiter auf die Steiermark

Die voestalpine wird weiter am Standort Steiermark investieren - das kündigte Generaldirektor Wolfgang Eder am Donnerstag an. Dabei zeigte er sich auch optimistisch, was das geplante neue Edelstahlwerk in Kapfenberg angeht.

Teile des in Kapfenberg bereits bestehenden Werkes seien über hundert Jahre alt. Was das neue Werk betrifft, geht es um eine Investition von etwa 300 Millionen Euro; die Entscheidung soll im September fallen, so Eder - mehr dazu in Voest-Werk Kapfenberg: Entscheidung 2017 (9.11.2016).

„Durchaus zuversichtlich“

Der voest-Chef kündigte auch an, dass die beiden Hochöfen in Donawitz modernisiert werden sollen: "Die Voraussetzungen vor Ort sind gut, die Kooperationsbereitschaft auf allen Ebenen ist wirklich umfassend, das heißt, wenn die restlichen Voraussetzungen vor allem im Energiebereich weiter in die richtige Richtung gehen, dann bin ich durchaus zuversichtlich.

In den letzten Monaten gab die voestalpine bekannt, am Standort in Kapfenberg über 70 Mio. Euro in eine vollautomatisierte Schmiedeanlage und eine neue Produktionsanlage für Flugzeugstrukturteile zu investieren - mehr dazu in Voestalpine: Millionen-Investition in Kapfenberg (5.12.2016) und in Voestalpine investiert in Kapfenberg 30 Mio. Euro (4.5.2017).

„Es beginnt die Zeit der Ernte“

Eder dazu am Donnerstag: „Mit diesen Investitionen, die schon im nächsten Jahr wirksam werden, wollen wir unsere führende Position ausbauen, das ist unabhängig von der Stahlwerksinvestition. Wir gehen im Moment in Donawitz mit dem neuen Drahtwalzwerk in Vollbetrieb, das ist weltweit eine aufsehenerregende Investition, und wir haben auch an den anderen Standorten mehr oder weniger permanent Investitionen in die Optimierung - investieren ist bei uns nicht etwas, was einmal stattfindet und dann jahrelang nicht mehr, sondern es ist im wesentlichen eine dauerhafte, nachhaltige Entwicklung. Wir können es uns jetzt leisten, die Investitionen etwas zurückzunehmen und, um es einfach auszudrücken: Es beginnt für uns die Zeit der Ernte.“

Voestalpine investiert auch in Linz

Eder kündigte am Donnerstag auch an, dass die voestalpine am Standort Linz weiter investieren werde - damit beendete der voestalpine-Generaldirektor auch die Diskussion um die künftige Zahl der Hochöfen in Linz - mehr dazu in Voestalpine investiert in Linz (ooe.ORF.at).

