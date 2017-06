Kinder auf Sportplatz von Maulwurfsfalle verletzt

Bei einer Veranstaltung im weststeirischen Deutschlandsberg sind zwei Kinder von einem Maulwurf-Schussapparat verletzt worden, der auf dem Sportplatz vergraben war. Sie wurden in die Kinderchirurgie nach Graz gebracht.

Zu dem Vorfall kam es laut Polizei während der Bezirksleichtathletik-Meisterschaften der Volksschüler im weststeirischen Deutschlandsberg am Donnerstag. Rund 280 Schüler waren auf dem Sportplatz, als zwei Kinder, darunter ein zehn Jahre alter Bub, von einem Maulwurf-Schussapparat verletzt wurden.

Verletzter Daumen und Knalltrauma

Das Gerät war in der Erde - etwas abseits der Veranstaltung - vergraben. Der Zehnjährige dürfte mit einem weiteren Kind in diesem Bereich gespielt haben, als er in die Maulwurfsfalle griff. Der Bub wurde laut Rotem Kreuz schwer am Daumen verletzt, das zweite Kind erlitt ein Knalltrauma. Beide Kinder wurden in die Kinderchirurgie ins LKH Graz gebracht.

Gelände mit Metalldetektor abgesucht

Der Sportplatz selbst wurde nach dem Vorfall gesperrt, das Gelände wurde evakuiert und sämtliche Kinder vom Lehrpersonal in ein Gebäude gebracht. Die Feuerwehr Deutschlandsberg untersuchte daraufhin das gesamte Gelände mit Metalldetektoren, die man sich vom örtlichen Wasserverband ausgeliehen hatte, und mit Wärmebildkameras auf mögliche weitere Maulwurfsfallen, konnte nach rund eineinhalb Stunden aber Entwarnung geben. Laut Polizei werden noch weitere Ermittlungen geführt.