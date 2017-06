Biker nach Kollision mit Auto schwer verletzt

In Preding in der Weststeiermark ist es am Donnerstag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen. Beide Lenker wurden verletzt, der Biker so schwer, dass er vom Hubschrauber abtransportiert wurde.

Der Unfall passierte kurz vor Mittag auf der Landesstraße in Preding im Bezirk Deutschlandsberg. Ein Motorrad kollidierte mit einem Pkw. Der Biker kam zu Sturz und verletzte sich am gesamten Körper schwer.

Von „First Responder“ versorgt

Die Erstversorgung der Motorradfahrers übernahm ein „First Responder“ vom Roten Kreuz, der zufällig in der Nähe der Unfallstelle war. Kräfte der Feuerwehr halfen schließlich, den laut Rettungsteam noch ansprechbaren Mann in den alarmierten Rettungshubschrauber zu tragen. Der Verletzte wurde ins UKH Graz geflogen. Der Autofahrer dürfte nur leichte Verletzungen erlitten haben.

Andrea Walter

Die Unfallwracks mussten geborgen werden. Die Unfallstelle war zu dieser Zeit für den gesamten Verkehr gesperrt.