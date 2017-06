Spatenstich für neuen Sportpark in Graz erfolgt

In der Grazer Hüttenbrennergasse im Bezirk Jakomini wird ab sofort ein schon länger geplantes, neues Sportzentrum realisiert. Die Sportunion errichtet einen neuen Sportpark, am Donnerstag war Spatenstich.

Gebaut wird der neue Sportpark auf insgesamt fast 16.000 Quadratmetern. Herzstück wird eine moderne Multifunktionshalle werden, in der die Sportarten Basketball, Handball und Volleyball eine neue Heimstätte finden sollen, denn derzeit sind sie noch auf drei Hallen aufgeteilt - mehr dazu auch in Neue Multifunktionshalle für Graz (5.5.2015).

17 Millionen Euro Investitionskosten

Die Investitionskosten betragen 17 Millionen Euro. Das Land Steiermark und die Stadt Graz steuern jeweils 5,9 Millionen Euro bei, das Sportministerium beteiligt sich mit 4,6 Millionen Euro, die Sportunion rund einer Million Euro.

Insgesamt wird die Halle 3.000 Besuchern Platz bieten und alle Stückerl spielen, sagt Sportunion-Geschäftsführer Markus Pichler: „Für den Spielbetrieb zwei Handballfelder nebeneinander, plus zwei Turnsäle und Spielfelder, die dann im Veranstaltungsfall miteinander verknüpft werden können und mobile Tribünen, die aus den Wänden herauskommen.“ Laut Pichler entstehe damit eine Halle, wie es sie in Österreich bislang noch nicht gibt.

Daten und Fakten zur Sporthalle Arena mit zwei Hallen

Platz für 3.000 Personen

Seminarraum

Gymnastiksaal

Fechtsaal

Athletik- und Krafttrainingsbereich

Diagnostik- und Beratungsbereich

Tiefgarage

Freisportflächen

Viefältige Nutzung angedacht

Mit der neuen Halle wird es künftig möglich, so hofft man, dass auch internationale Veranstaltungen und Länderspiele in Graz künftig wieder stattfinden können. Neben den Ballsportlern finden aber auch andere Sportler perfekte Bedingungen vor, so der Präsident der Sportunion, Stefan Herker Stefan Herker: „Wir werden da auch Sportmedizin und sportwissenschaftliche Betreuung haben, für Fechten etwas haben, wir werden für ganz normale Gymnastikeinheiten was haben.“

Darüber hinaus soll die neue Halle im einwohnerstärksten Bezirk von Graz am Vormittag auch von Schulen für den Turnunterricht genützt werden. Im Außenbereich soll sogar ein neuer Bezirkssportplatz für die Kinder und Jugendlichen der Umgebung entstehen. Und auch die Fußballer des GSV Wacker bekommen eine neue Heimstätte. Sie ziehen ein paar hundert Meter weiter und werden in Zukunft auf dem Gelände der Kirchnerkaserne kicken.

Erste Nutzung im Herbst 2018

Fünf Jahre haben die Vorbereitungsarbeiten gedauert, der Spatenstich am Donnerstag war für Herker daher ein ganz besonderer Tag. „Zum einen als Mitarbeiter an der Projektierung des Ganzen. Als Sportfunktionär freut es mich, dass wir die Sportstätten als solches auf einen neuen Stand bringen.“

Die Bauzeit ist mit 15 Monaten anberaumt, so dass die Eröffnung für Herbst 2018 geplant ist. Dann soll es auch schon die ersten Veranstaltungen im neuen Sportpark geben.

Gelder vom Land freigegeben

Auch der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) freute sich beim Spatenstich über einen richtungsweisenden Schritt für die Zukunftssicherung des Sports in der steirischen Landeshauptstadt: „Die Steiermark ist das Sportland Nummer 1 und hat auch im Hallenballsport eine lange Tradition vorzuweisen. Nach der Renovierung der Eishalle letztes Jahr ist der Sportpark Hüttenbrennergasse eine perfekte Ergänzung für den steirischen Sport.“

Der neue Grazer Sportpark ist aber nicht das einzige Projekt, das vom Land unterstützt wird. Insgesamt sind es mehr als 18 Millionen Euro, die zur Modernisierung der Sportstätten in Graz in die Hand genommen werden. Erst am Donnerstag wurde in der Regierungssitzung die Auszahlung eines weiteren Teilbetrags in der Höhe von fast elf Millionen Euro in diesem Jahr beschlossen.

Bereits umgesetzt wurden mit Hilfe des Landes die Merkur Arena und das Eisstadion, in beide Projekte wurden vom Land in Summe 12,5 Millionen Euro investiert - mehr dazu in Grazer Stadion soll Fans künftig mehr bieten (29.2.2016) sowie in Grazer Eisstadion: Eröffnung am 22. September (2.9.2016).

