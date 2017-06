Nach blutigem Familiendrama: U-Haft verhängt

Nach der Messerattacke eines 49-Jährigen auf seine Ehefrau in Buch-St. Magdalena im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ist über den Mann die Untersuchungshaft verhängt worden. Tatmotiv dürfte eine bevorstehende Trennunng gewesen sein.

Zwei Tage ist es her, dass der 49-Jährige seine Ehefrau mit einem Messer attackiert und acht Mal auf die Frau eingestochen hat. Danach sperrte sich der Mann mit seinen Kindern im Haus ein, so dass die Sondereinheit Cobra einschreiten musste. Nach kurzer Flucht konnte der Mann in einem Waldstück gestellt werden - mehr dazu in Cobra-Einsatz: Mann stach auf Ehefrau ein (30.5.2017).

Trennung als mögliches Motiv

Die verletzte 38-Jährige konnte am Donnerstag erstmals zum Vorfall befragt werden. Sie schilderte, dass es wegen einer bevorstehenden Trennung des Paares zum Streit gekommen sei und ihr Mann mit einem Messer auf sie eingestochen habe.Der 49-jährige Verdächtige fühlte sich bislang noch zu schwach für eine Aussage, denn auch er wies Verletzungen auf, die er sich selbst zugefügt haben dürfte. Der 49-Jährige liegt zwar weiterhin im Krankenhaus, über ihn wurde mittlerweile aber die Untersuchungshaft verhängt, so dass der Mann bewacht wird.