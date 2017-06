Jugendamt duldete Straftäterin als Pflegemutter

Seine Pflegemutter war eine verurteilte Kindsmörderin, und das Jugendamt soll davon gewusst haben - diese Vorwürfe erhebt ein heute erwachsener Mann. Eine Entschädigung vom Land habe er bisher aber nicht bekommen, sagt er.

Es war zwar seine Großmutter, die den heute 51-Jährigen 1966 als Baby in einem Wäschekorb zur Pflegemutter gebracht hat, erzählt der Betroffene - ganze 15 Jahre lang - bis in die 80er-Jahre - lebte er daraufhin bei der Pflegemutter, und das, obwohl sie eine verurteile Mörderin war und auch das Jugendamt Leibnitz davon gewusst haben soll - das behauptet der heute 51-Jährige. Ein Jugendamtsakt, der Ö1 exklusiv vorliegt, untermauert seine Angaben.

„Jugendamt hätte das verhindern müssen“

Demnach steht in dem Akt, den der Betroffene abfotografiert hat, „dass diese Frau im Gefängnis war, von 1957 bis 1963 und zwar wegen Kindesmords. Jetzt verstehe ich auch, was ich dort durchmachen musste - die war einfach krank. Das hätte das Jugendamt verhindern müssen“, sagt der 51-Jährige; auch von einer Verurteilung wegen Kindesmisshandlung ist im Akt die Rede.

1981, da war der Betroffene 15 Jahre alt, schrieben Nachbarn sogar: „Er musste auf Holzscheiten knien, bekam mehr Schläge als Essen. Nachts holte er heimlich Lebensmittel aus dem Kühlschrank, wofür er gefoltert, nämlich mit den Füßen ans Gitterbett angebunden wurde.“ Und im Schreiben eines Primararztes ans Jugendamt heißt es: „Es wundert mich, dass sie uns nicht informiert haben, dass die Frau wegen Kindesmisshandlung verurteilt wurde.“

„Bin nicht weggekommen“

Das Jugendamt Leibnitz war also informiert und hat laut Akt auch regelmäßig kontrolliert. Trotzdem musste der 51-Jährige in der Obhut seiner Pflegemutter bleiben, während zwei Pflegekinder den Pflegeplatz damals verlassen durften. „Die haben im Gesicht sehr grobe Verletzungen gehabt, das haben die Lehrerinnen in der Schule bemerkt - wir haben alle drei gelogen, dass da nichts ist, wir haben nur eine Rauferei gehabt. Und da ich keine sichtliche Verletzung hatte - es ist ja keiner auf den Gedanken gekommen, dass ich ausziehen soll - bin ich nicht weg gekommmen.“

Entschädigung bisher abgelehnt

Vermutlich als Folge der Misshandlungen fiel der Bub in der Schule als aggressiv und zerstörerisch auf. Er wurde als behindert eingestuft, war zeitweise in der Psychiatrie, musste in eine Sonderschule gehen und wurde so, wie er heute sagt, seiner Bildungschancen beraubt; später geriet er auf die schiefe Bahn und war sogar im Gefängnis.

Als der 51-Jährige Jahre später versuchte, beim Land Steiermark um eine Entschädigung anzusuchen, ließen Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ) und der heutige Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) wissen, dass man sich an die Opferschutzkommission für ehemalige Heim- und Pflegekinder schon seit Ende 2012 nicht mehr wenden könne.

Seither meldeten sich noch 60 ehemalige Heim- und Pflegekinder. Die KPÖ hatte Ende des Vorjahres daher einen Antrag auf Fortführung der Kommission gestellt; Freiheitliche und Grüne haben das auch unterstützt, SPÖ und ÖVP lehnten den Antrag aber ab.