Grazer Dorotheum mit Messer überfallen

In der Grazer Innenstadt hat Donnerstagnachmittag ein mit einem Messer bewaffneter Mann das Dorotheum überfallen. Er erbeutete mehrere Schmuckstücke und entkam unerkannt.

Zum Zeitpunkt des Überfalls befanden sich eine Angestellte und eine Kundin in der Schmuckabteilung. Der unbekannte Täter hielt der Angestellten ein über 20 cm langes Fleischermesser an den Oberkörper, zerrte sie zu mehreren Schaukästen und zwang sie, diese zu öffnen; er nahm dann daraus mehrere Schmuckstücke und flüchtete zu Fuß, so die Polizei.

Sprach mit südländischem Akzent

Die Angestellte und die Kundin blieben unverletzt, erlitten aber einen Schock. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Der Täter dürfte zwischen 30 und 40 Jahre alt sein, ist sehr schlank und etwa 170 bis 175 cm groß; er sprach laut Aussagen der beiden Frauen südländischen Akzent. Er trug eine große Sonnenbrille und eine Kappe mit der Aufschrift „FC Barcelona“ sowie eine blaue Jeanshose und ein dunkles Sweatshirt. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 059 133 60 3333 um Hinweise.