Letzte Befragungen im IS-Prozess

Der Prozess um zwei Ehepaare, denen neben terroristischer Vereinigung auch das Quälen Unmündiger vorgeworfen wird, wird am Freitag in Graz fortgesetzt: Die letzten Befragungen stehen an, auch die Urteile sollen fallen.

Den vier Angeklagten wird vorgeworfen, vor drei Jahren mit ihren insgesamt acht Kindern nach Syrien gegangen zu sein, um dort die Terrormiliz Islamischer Staat zu unterstützen. Da dabei ihre Kinder auch Gewaltpropaganda ausgesetzt wurden, sind die Ehepaare auch wegen Quälens und Vernachlässigens von Unmündigen angeklagt - mehr dazu in IS-Prozess gegen Ehepaare: Kinder im Mittelpunkt (1.6.2017). Neben diesen Vorwürfen, die alle betreffen, wird einem 38-jährigen Angeklagten auch versuchter Mord angelastet: Als Scharfschütze soll er bei einer Kampftruppe des IS gewesen sein und einen Gegner schwer verletzt haben.

„Was sie sagen, das stimmt nicht“

Vier der acht minderjährigen Kinder stimmten nach der Rückkehr nach Österreich - teils im Beisein ihrer Eltern und des Jugendamtes - zu, aussagen zu wollen - und die Videos ihrer Befragungen standen am Donnerstag und Freitag im Mittelpunkt des Prozesses. Die Kinder schilderten dabei ihr Leben im Kriegsgebiet, unter anderem in der schwer umkämpften Stadt Rakka, die als Hauptstadt des IS gilt und aus der gerade aktuell Tausende Zivilisten flüchten.

15 Monate waren die beiden Familien dort, die Kinder erzählten von Waffen, von Bomben, von Toten. Ihre Eltern schauten den Videos zu: die Väter nach vorne gebeugt, die Mütter mit starrem Blick. Auf die Frage, was er dazu sage, antwortete der Hauptangeklagte: „Was sie sagen, stimmt nicht.“ Dann sagte er: „Es geht mir nicht gut. Das Schlimmste war, als man dort auf mich geschossen hat.“ Zurückgeschossen will er aber nicht haben. Die Kleinen hätten, so der Mann, auch Zeiten durcheinandergebracht; außerdem habe er nie ein Sniper-Gewehr besessen, wie es eines der Kinder behauptet hatte.

Seine Lebensgefährtin sagte, sie sei betroffen. Wovon, fragte der Richter nach. „Von den Aussagen der Kinder, denn es war nicht so, wie sie es darstellen“, lautete die Antwort. Der zweite Vater sagte, sein Sohn müsse das alles aus Computerspielen haben, und seine Frau meinte, es tue ihr schon weh, schuld sei aber ihr Mann: „Er hat uns in die Sache hineingezogen.“

„Unnötiges Hick-Hack“

Am ersten Verhandlungstag am Montag war eine der beiden Frauen befragt worden: Sie fühlte sich - als einzige der vier Angeklagten - in allen Punkten schuldig - mehr dazu IS-Prozess gegen drei Ehepaare eröffnet (17.5.2017). Am Dienstag wurde ein Ehepartner befragt, der auch wegen versuchten Mordes angeklagt ist, weil er als Scharfschütze gekämpft und zumindest einen Gegner schwer verletzt haben soll. Der Mann allerdings leugnete das, und auch seine Frau nahm ihn einen Tag später am Mittwoch in Schutz - mehr dazu in IS-Prozess gegen Ehepaare fortgesetzt (30.5.2017).

Das Gericht will noch am Freitag ein Urteil fällen, viele Detailfragen, etwa nach den Facebook-Profilen des Hauptangeklagten, kosten aber Zeit. „Unnötiges Hick-Hack“ beschwerte sich der Richter über viele wiederholte Fragen und Auseinandersetzungen zwischen Staatsanwalt und Pflichtverteidiger: „Das verlängert den Prozess unnötig, die Geschworenen haben noch eine große Aufgabe, und wenn es bis Mitternacht dauert oder länger“, so der Richter.