Pfingsten: Polizei startet „Aktion scharf“

Ab Samstag startet die Polizei eine einwöchige Schwerpunktaktion auf den steirischen Straßen. Dabei nimmt sie - neben alkoholisierten Lenkern und Rasern - gezielt auch Fahrzeuglenker ins Visier, die sich ablenken lassen.

Ob das Trinken aus einer Flasche, das Öffnen eines Brillenetuis oder das Aufheben eines Spielzeugs: All das lenkt beim Autofahren ab; ganz besonders gilt das aber für das Telefonieren am Steuer, wie eine Studie des ÖAMTC zeigt. Genau darauf will die Polizei nun bei ihrer Schwerpunktaktion den Fokus legen.

„Alle steirischen Verkehrsinspektionen werden daran mitwirken. Das heißt, es ist auf allen Bundes-, Landes- und Gemeindestraßen sowie auch auf den Autobahnen und Schnellstraßen mit diesbezüglichen Kontrollen zu rechnen“, erklärt Kurt Lassnig von der Landesverkehrsabteilung erklärt.

ORF

Ablenkung Unfallursache Nummer eins

123 Menschen waren im Vorjahr österreichweit wegen Ablenkung im Straßenverkehr ums Leben gekommen - Ablenkung wurde damit zur Unfallursache Nummer eins, noch vor zu hohem Tempo.

Lassnig betont: „Nach den vorliegenden Studien werden 38 Prozent der Verkehrsunfälle durch Ablenkung verursacht. Ein wesentlicher Faktor dabei ist natürlich das Mobiltelefon bzw. die Smartphones, mit denen man nicht mehr nur telefonieren, sondern auch noch viele andere Dinge machen kann, und das lenkt natürlich im Verkehr ganz besonders ab“ - und ist daher neben dem Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung genauso strafbar.

Bewusstsein stärken und Sicherheit erhöhen

Wer auf frischer Tat ertappt wird, muss bis zu 50 Euro zahlen, verweist Lassnig auf die Zahl der Anzeigen im Vorjahr: „Da sind in der Steiermark knapp 18.000 Lenker wegen Telefonierens am Steuer bestraft worden.“ Ziel der Schwerpunktaktion ab Samstag ist es aber vor allem, das Bewusstsein der Autofahrer zu stärken und damit die Verkehrssicherheit auf den steirischen Straßen weiter zu erhöhen.

Link: