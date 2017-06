Gusenbauer: USA-Prognosen maßlos übertrieben

Zu den Beziehungen zwischen Europa und den USA hat nun auch Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ) Stellung bezogen: Als einer der Referenten beim heurigen Pfingstdialog erklärte er viele Negativ-Prognosen als maßlos übertrieben.

Am Freitag ging der heurige „Geist und Gegenwart“-Pfingstdialog auf Schloss Seggau bei Leibnitz zu Ende. Das Generalthema des Pfingstdialogs - die Beziehungen zwischen Europa und den USA - bestimmte zuletzt auch die öffentliche politische Diskussion - selbst die wahlkämpfende deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte Europa dazu ermahnt, sein Schicksal ein Stück mehr in die eigene Hand zu nehmen.

Pfingstdialog / Peter Ramspacher

Differenziert sieht das der frühere Bundeskanzler Alfred Gusenbauer als einer der Referenten des Pfingstdialogs. Seitdem Gusenbauer 2008 als Bundeskanzler Werner Faymann weichen musste, hat der Sozialdemokrat zahlreiche Funktionen in Wissenschaft und Wirtschaft übernommen. Er selbst halte alle Prognosen über das Ende der transatlantischen Beziehungen und das Ende der westlichen Welt - bei aller Kritik an Donald Trump - für maßlos übertrieben.

Alfred Gusenbauer: Also, ich habe kein Problem, den amerikanischen Präsidenten für einzelne seiner Aussagen zu kritisieren - oder auch für Dinge, die er nicht gesagt hat. Dass er die NATO- Beistandsgarantie nicht erwähnt hat, war nicht hilfreich. Kehrum hat er Punkte erwähnt, die berechtigt sind, wie etwa den Umstand, dass die europäischen NATO-Partner materiell zu wenig für die gemeinsame Sicherheit beitragen und dass er sich hier einen höheren Beitrag erwartet. Aber jetzt herzugehen und die Reise von Präsident Trump gleich für Aussagen wie „Die westliche Ordnung geht unter“ oder „USA beenden die Weltordnung, die sie selbst geschaffen haben“ zu verwenden - selbst die Aussagen von Angela Merkel im Bierzelt, dass man sich auf die alten Partner nicht mehr verlassen kann - das ist, finde ich, alles übertrieben.

Radio Steiermark: Inwieweit übertragen wir vielleicht auch die Wahrnehmungen bzgl. des Verhaltens des Präsidenten auf seine Inhalte?

Gusenbauer: Ja, der gibt natürlich einiges her. Zum Glück hat er sich ja jetzt lange Zeit nicht um die Umsetzung dessen bemüht, was er im Wahlkampf angekündigt hat - denn das wäre wirklich schrecklich gewesen. Er wird sich auch nach der Decke strecken müssen. Er hat starke Institutionen, er braucht den Kongress, um wesentliche Dinge durchzubringen, es gibt ein starkes außenpolitisches Establishment. Es ist halt so, dass diese Twitter-Außenpolitik seinen Stil darstellt. Ich würde das nicht alles zum Nennwert nehmen, was ihm da so mitten in der Nacht einfällt. Entscheidend ist, in welche Richtung die Politik materiell geht.

Radio Steiermark: In Europa gibt es jetzt Stimmen, die sagen, Europa müsse sein Schicksal, auch sein Verteidigungsschicksal, selbst in die Hand nehmen. Ist Europa dazu überhaupt in der Lage, wenn es nicht einmal gelingt, die dazu vergleichsweise einfache Aufgabe der Flüchtlingsverteilung zu lösen?

Gusenbauer: Wer sich wirklich mit der Frage der Verteidigung und Sicherheit beschäftigt, wird merken, dass eine eigenständige europäische Verteidigung hundert Mal schwieriger sein würde als die nicht gelungene Verteilung von Flüchtlingen. Europa würde sehr viel Geld und zumindest 20 Jahre brauchen, um das zu erreichen, was man heute bereits hat. Das muss man wissen, wenn man solche Sonntags- oder Bierzeltreden hält, weil man sich dann auch die Frage stellen muss: In welchem Mitgliedsstaat der Union oder der NATO ist ein Regierungschef bereit, sich vor die Bevölkerung hinzustellen und zu sagen „Wir machen das jetzt alles alleine und viel besser. Wir werden jetzt alle Kindergärten und Schulen zusperren, dafür aber das Verteidigungsbudget verdoppeln - und am Ende sind wir gleich sicher wie heute“.

Radio Steiermark: Neigen wir in Österreich dazu, politische Verhältnisse und Probleme, die wir haben, auf die USA zu übertragen? Wir hatten beispielsweise bei den Bundespräsidentenwahlen ein geteiltes Land: ein eher national und sozialkonservativ eingestelltes ländliches Gebiet, ein eher liberal-weltoffenes, städtisches Gebiet. Ist das nicht vergleichbar mit der Situation in den USA?

Pfingstdialog / Peter Ramspacher

Gusenbauer: Wir sind gar nicht so unterschiedlich, wie wir manchmal glauben. Es war in Österreich eine mehr oder weniger knappe Wahl zwischen einer städtisch-weltoffenen, liberalen Grundausrichtung und einer eher nationalistischen, ländlichen, sozialkonservativen Ausrichtung. Dieselbe Auseinandersetzung hat in den USA stattgefunden. Da gibt es das Küstenamerika an der Ost- und Westküste, das eher liberal, urban, aufgeklärt ist; und da gibt es das zentrale Amerika, das eher sehr national orientiert, nach innen bezogen, sozialkonservativ ist. Dieses zweigeteilte Amerika hat es immer gegeben. Rein in Stimmen betrachtet, sieht man, dass das Land relativ ausgeglichen ist. Ähnlich ist es auch in den europäischen Gesellschaften.

Was alle europäischen Gesellschaften und die amerikanische Gesellschaft gemeinsam haben, ist eine Grundunzufriedenheit in großen Teilen der Bevölkerung, die den Eindruck haben, sie arbeiten zwar jeden Tag fleißig, können sich aber mit dem, was sie verdienen, nicht mehr das leisten, was sie sich in der Vergangenheit leisten konnten - an Lebensstandard, an Wohnung, an Urlaub etc. Es gibt so ein Unbehagen, das irgendwie danach drängt, dass die Beziehungsverhältnisse in unserer Wirtschaft sich so verändern, dass die arbeitende Bevölkerung wieder einmal einen stärkeren Teil vom Kuchen bekommt als das Kapital. Diese Korrektur ist, glaube ich, überall auf der Welt erforderlich. Denn wenn sie nicht angegangen wird, setzt sich das in politische Unruhe um. Und da weiß man dann nie, wie man die kontrollieren kann.

Das Gespräch führte Günter Encic, Radio Steiermark

