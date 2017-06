Rotes Kreuz: Jede Minute ein Einsatz

Das Rote Kreuz Steiermark leistet jedes Jahr Millionen an Dienststunden, die der öffentlichen Hand viel Geld Kosten würden, wären da nicht die vielen freiwilligen Mitarbeiter der Organisation - im Vorjahr waren es fast drei Millionen.

Insgesamt zählt das Rote Kreuz in der Steiermark rund 12.700 Mitarbeiter, 11.400 davon arbeiten ehrenamtlich, leisten ihre Arbeit also freiwillig; 2016 kamen so 2,9 Millionen an unbezahlten Dienststunden zusammen.

Rettungsdienst, Hausbesuche, Blutspendeaktionen

Ein Großteil dieser Stunden entfiel auf den Rettungsdienst: Fast 553.000 Mal - umgerechnet jede Minute - musste ein Rettungsfahrzeug samt Sanitätern ausrücken. Mit immerhin 445.000 Hausbesuchen und mehr als 5.000 Patienten, die betreut werden mussten, nahm im vergangenen Jahr aber auch der Pflegedienst einen ähnlich großen Anteil ein. Dazu kamen steiermarkweit etwa 950 Blutspendeaktionen, aber auch internationale Katastropheneinsätze, bei denen im Schnitt ebenfalls jeden Tag ein Rot-Kreuz-Team im Einsatz war.

Im Gegenwert von 77 Mio. Euro

All diese Leistungen hätten den Steuerzahler mehr als 77 Mio. Euro gekostet, wären sie nicht freiwillig erfolgt. Die Nachwuchspflege ist deshalb auch besonders wichtig, heißt es beim Roten Kreuz: Aktuell sind es 1.100 Jugendliche, die sich beim Roten Kreuz Steiermark engagieren, dazu kommen mehr als 115.000 Menschen, die die Organisation mit Spenden unterstützen.

