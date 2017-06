Grillen boomt

Viele nutzen die freien Tage zum Grillen - und sie liegen damit voll im Trend: Neue Grillgeräte und vor allem auch neue Grillmethoden sind sehr gefragt, und auch Grillseminare finden immer mehr Interessenten.

Schon vor sechs Jahren begann der Grazer Fleischhauer Josef Mosshammer mit seinen ersten Grillseminaren - und heuer sind es schon mehr als 50 Gruppen, die bei ihm Grilltipps suchen: „Bei uns ist es traditionell - wir sind halt eine Fleischerei im Hintergrund, es ist daher sehr fleischlastig. Vegetarisch findet man bei uns nicht unbedingt, aber wir machen vom Steak bis zum Fleischzerlegen alles, und wir machen Basisseminare, wo es wirklich um die Grundlagen geht“, so Mosshammer,

Wie macht man einen ordentlichen Burger? Aber nicht nur Grundlagen sind gefragt - auch das perfekte Burgergrillen will gelernt sein.

Besonders gefragt: Der Luxusgrill

Grillseminare boomen auch hier beim Griller-Shop in Lieboch, aber auch der Absatz bei den Grillern selbst steigt, so Alexander Wagner: „Man merkt vom Umsatz her die Zuwächse, und man merkt von der Kundenfrequenz her die Zuwächse. Es sind immer mehr hochpreisige Geräte am Markt und werden auch verlangt.“

Aber auch das Angebot rund ums Grillen hat enorm zugelegt: Von Büchern über spezielle Briketts und Räucherutensilien bis hin zum Grillputzroboter ist mittlerweile alles Mögliche und Unmögliche erhältlich.