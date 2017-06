Biker streifte Betonsockel - schwer verletzt

Samstagabend ist ein 21-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall bei Passail im Bezirk Weiz schwer verletzt worden. Der Mann hatte mit dem Motorrad einen Betonsockel gestreift.

Der 21-Jährige lenkte sein Motorrad gegen 18:00 Uhr von Passail kommend in Richtung Frohnleiten. Aus derzeit noch unbekannter Ursache streifte er zunächst in einer Rechtskurve die Böschungsmauer an der rechten Straßenseite.

Kein Sturz

Danach geriet das Motorrad auf die linke Fahrbahn und fuhr über den Betonaufbau einer dort befindlichen Brücke. Der Lenker stürzte nicht, sein Bein aber streifte den Sockel. Der Mann zog sich schwere Fußverletzungen zu. Er wurde vom Roten Kreuz ins LKH Weiz gebracht und dort stationär aufgenommen.