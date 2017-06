Fischerhütte in Flammen - Waldbrand verhindert

Ein Zeitungszusteller hat am Sonntagfrüh einen Waldbrand in Kirchbach im Bezirk Südoststeiermark verhindert. Er bemerkte eine brennende Fischerhütte am Waldrand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Die Hütte liegt in unmittelbarer Waldnähe und rund 50 Meter von der Gemeindestraße entfernt. Sonntag gegen 4:30 Uhr war der Zeitungszusteller dort unterwegs. Zunächst nahm der Mann Rauch wahr, als er wenig später wieder an der Stelle vorbeifuhr, sah er bereits Flammen und verständigte die Einsatzkräfte.

LFV Franz Fink

In Vollbrand

Beim Eintreffen der Feuerwehren Kirchbach und Breitenbuch, die mit 26 Mann und vier Fahrzeugen ausrückten, stand die unbewohnte Fischerhütte bereits in Vollbrand. Der entstandene Schaden dürfte bis zu 4.000 Euro betragen, verletzt wurde niemand.

LFV Franz Fink

LFV Franz Fink

Ermittler: Es gab ähnliche Fälle

Der Besitzer schließt laut Polizei einen technischen Defekt aus, die Hütte hatte keine Stromquelle. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um Brandstiftung gehandelt hat. Sie untersuchen ähnliche Fälle in der Region auf Parallelen.