Alkoholexzesse in Lignano: Steirer verletzt

Ein 19-jähriger Steirer ist am Pfingstsonntag mit einer schweren Messerstichverletzung im Gesicht ins Spital eingeliefert worden, nachdem er in Lignano schwerbetrunken von einem anderen Österreicher angegriffen wurde.

Der Jugendliche aus Deutschlandsberg, der mit Freunden in der Adria-Ortschaft Pfingsten feierte, wurde ins Krankenhaus der Adria-Ortschaft Latisana gebracht, wo ihm die Wunde genäht wurde. Die Suche nach dem Angreifer sei im Gange. Die Carabinieri waren von Freunden des 19-Jährigen alarmiert worden.

Auch Salzburger schwer verletzt

Mit einem Bruch des linken Knöchels kam ein 21-jähriger Salzburger davon, der ebenfalls am Sonntag betrunken auf das Dach der Wohnung gestiegen war, die er mit Freunden in Lignano gemietet hatte: Der Salzburger kletterte dabei auf eine Dachabdeckung aus Plexiglas, die unter seinem Gewicht nachließ. Er fiel infolge vier Meter tief auf die Treppen in der Wohnung und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus von Udine eingeliefert - mehr dazu in Lignano: Salzburger bei Exzess schwer verletzt (salzburg.ORF.at).

Seit vielen Jahren kommt es zu Pfingsten in Lignano zu Alkoholexzessen junger Österreicher. Im Rahmen einer „Aktion scharf“ wurde am Wochenende gegen sechs Österreicher ein Bann verhängt. Die ersten beiden, die der Bann traf, waren zwei Grazer - mehr dazu in Lignano verbannt Österreicher nach Alko-Exzess.