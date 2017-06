A9: Pkw-Lenker mit 210 km/h unterwegs

Mit weit überhöhter Geschwindigkeit ist ein 42-Jähriger zu Pfingsten auf der Pyhrnautobahn (A9) unterwegs gewesen. Dem Sportwagenfahrer, der mit 210 km/h geblitzt wurde, wurde der Führerschein abgenommen.

Gegen 21.45 Uhr hatten Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Graz-West am Samstag im Bereich Wildon auf der Pyhrnautobahn (A9) in Richtung Norden Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dabei fiel ihnen ein deutscher Sportwagen auf, der mit weit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Graz fuhr: Die Messung ergab eine Geschwindigkeit von 210 km/h.

Führerschein abgenommen

Der Lenker, ein 42-jähriger Deutscher, wurde bei der Autobahnabfahrt Wundschuh angehalten. Aufgrund der hohen Überschreitung - und da laut Polizei die Gefahr bestand, dass der Lenker seine Fahrt auch weiterhin mit überhöhter Geschwindigkeit fortsetzen würde - wurde ihm der Führerschein abgenommen. Der Mann wird der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.