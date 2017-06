Alkoholisierter Biker mit Radfahrerin kollidiert

Ein Motorradfahrer und eine Radfahrerin sind am Wochenende auf einer Gemeindestraße im südoststeirischen Mureck frontal kollidiert. Die 26-Jährige wurde verletzt, der laut Polizei alkoholisierte Biker blieb unversehrt.

Kurz vor 13.00 Uhr hatte der 25-jährige Leibnitzer am Sonntag sein Motorrad in einer Biker-Kolonne aus Gosdorf nach Oberraktisch gelenkt, als ihm die Radfahrerin - ebenfalls als Teil einer Gruppe - entgegenkam. In einer unübersichtlichen Kurve kam es zur Frontalkollision: Der Motorradfahrer dürfte auf die linke Fahrbahnseite gekommen sein, beide Lenker stürzten.

Zweite Radfahrerin stürzte über Verletzte

Eine 49-jährige Südoststeirerin, die hinter der 26-Jährigen hergefahren war, konnte ihr Rad trotz Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten und stürzte über die am Boden liegende Frau. Nach der Erstversorgung lieferte das Rote Kreuz die verletzte 26-Jährige in das LKH Wagna ein. Der Motorradfahrer und die zweite Radfahrerin blieben unverletzt. Ein mit dem Biker durchgeführter Alkotest verlief positiv.