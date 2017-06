NR-Wahl: Amesbauer wird FPÖ-Spitzenkandidat

Am Mittwoch präsentiert die steirische FPÖ ihren Spitzenkandidaten für die kommende Nationalratswahl. Die Wahl ist auf den 36-jährigen Brucker und ehemaligen FPÖ-Landtagsklubobmann Hannes Amesbauer gefallen.

Vom Landtag in den Nationalrat will Hannes Amesbauer bei der Nationalratswahl am 15. Oktober einziehen. Er wird als Spitzenkandidat der steirischen FPÖ ins Rennen gehen. Bereits am Dienstag hatte der steirische FPÖ-Klubobmann Mario Kunasek den Amesbauer via Twitter mit den Worten „Hannes Amesbauer - der Spitzenkandidat der FPÖ Steiermark“ bestätigt.

Als Landtagsklubobmann Platz für Kunasek gemacht

Der 36-Jährige wird am Mittwoch bei einer Pressekonferenz offiziell präsentiert. Amesbauer war bereits FPÖ-Landtagsklubobmann und machte 2015 für den ein paar Jahre älteren Kunasek Platz.

FPÖ Steiermark

Der gebürtige Brucker ist FPÖ-Bezirksobmann, Wahlkreisobmann für die Obersteiermark sowie nun eben Klubobmann-Stellvertreter und Mandatar im Landtag. Er soll SPÖ-Minister Jörg Leichtfried in der Obersteiermark die Wähler-Stimmen abspenstig machen und nach dem Urnengang ins Parlament in Wien einziehen.

