Tierschutzstelle bearbeitet immer mehr Fälle

Am Mittwoch hat die steirische Tierschutzombudstelle ihren Tätigkeitsbericht für 2016 in Graz präsentiert: Im Vorjahr war die Ombudstelle in 488 Verfahren eingebunden - ein Anstieg von 110 Prozent gegenüber dem Jahr 2010.

ORF Zum Nachlesen: Den aktuellen Tätigkeitsbericht der steirischen Tierschutzombudsfrau finden Sie hier!

Die Menschen werden in Sachen Tierschutz und Tierhaltung sensibler und aufmerksamer, melden Verdachtsfälle schneller - und auch die Tierschutzombudstelle wird immer bekannter, erklärt sich die Tierschutzombudsfrau des Landes, Barbara Fiala-Köck, dass die Ombudstelle immer mehr zu tun hat. 308 Anzeigen bearbeitete die Tierschutzombudsstelle im Vorjahr, ein Plus von mehr als 240 Prozent.

Fiala-Köck erklärt: „Die Anzeigen kommen im Wesentlichen aus dem Bereich südlich der Mur-Mürz-Furche, zum einen leben in den südlichen Bereichen der Steiermark mehr Menschen, es werden mehr Tiere gehalten, es gibt in städtischen und randstädtischen Bereichen andere Sensibilitäten. Darum kommen aus den südlichen Bezirken sehr sehr viele Anzeigen zu uns.“

„Tierleid und Menschenleid gehen Hand in Hand“

Nicht selten sprengen die Fälle die Vorstellungskraft: Völlig unterernährte Rinder im Bezirk Murtal, abgemagerte bzw. bereits skelettierte Hunde im Bezirk Weiz, 80 geschächtete Schafe im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld oder verhungerte Ziegen im Bezirk Leoben - in einigen Fälle würden hinter dem Tierleid auch völlig überforderte oder kranke Menschen stehen, so Fiala-Köck.

Furgler

„Tierleid und Menschenleid gehen Hand in Hand und natürlich berühren uns diese menschlichen Schicksale ganz besonders“, schildert die Tierschutzombudsfrau, die in solchen Fällen konsequent bleiben muss - denn: „Durch sehr konsequente Maßnahmen können wir den Tieren helfen, indem die Behörde die Tiere abnimmt und sie an einen geeigneten Ort bringt.“

Arbeit wird immer mehr

Das fünfköpfige Team der Tierschutzombudstelle setze sich 365 Tage im Jahr für den Tierschutz ein, lobt der zuständige SPÖ-Landesrat Anton Lang. Insgesamt hat er für den Tierschutz derzeit ein Budget von rund 1,8 Millionen Euro: „Natürlich müssen wir darüber nachdenken, wenn sich das so weiterentwickelt, dass wir finanzielle Mittel und Personalressourcen bereitstellen“, so Lang.

Land Steiermark / Strasser

Denn die Arbeit wird nicht weniger: Im Vorjahr bearbeitete die steirische Tierschutzombudsstelle 358 Anfragen zum Thema Tierschutz und Tierhaltung, darunter auch Kurioses. In einer Anfrage ging es um die Haltung von Insekten, in einer anderen um die Haltung von Garnelen.

