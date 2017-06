Bruck: Diebe stehlen Baumaschine

In der Nacht auf Montag ist in Bruck an der Mur von einem ÖBB-Gelände eine Baumaschine gestohlen worden. Die Täter sind laut Polizei schon in der Nacht davor auf dem Gelände gewesen.

Bereits in der Nacht auf Sonntag sollen die unbekannten Täter laut Polizei auf dem Gelände der ÖBB-Infrastruktur AG gewesen sein. Vermutlich sind sie beim Versuch, eine Maschine zu stehlen, gestört worden. Die Beute wurde am Tatort zurückgelassen.

In der Nacht auf Montag kamen sie zur Lagerstätte zurück, brachen erneut ein und stahlen eine Baumaschine für den Gleisbau. Andere Maschinen, die in diesen Räumlichkeiten aufbewahrt werden, ließen die Täter zurück. Der Schaden beträgt laut Polizei rund 10.000 Euro.