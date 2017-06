Steirischer Immobilienmarkt: Preise sind stabil

Am Donnerstag hat die steirische Wirtschaftskammer ihren Immobilienpreisspiegel für 2016 veröffentlicht. Er verortet steigende Immobilienpreise in allen steirischen Bezirken. Die Kammer spricht indes von einer stabilen Preislage.

In das Klagelied vom nicht mehr leistbaren Wohnen will Gerald Gollenz, Obmann der Wirtschaftskammer-Fachgruppe Immo- und Vermögenstreuhänder, nicht einstimmen: „Über alle Bereiche hinweg haben wir nur moderate Erhöhungen, teilweise sind die Preise gleich geblieben. Im Österreich-Schnitt liegen wir mehr als sehr gut.“

„Wohnen und Leben in Graz noch immer leistbar“

6,20 Euro pro Quadratmeter kostet laut Gollenz eine Mietwohnung im Schnitt in der Steiermark - nur in Kärnten sei das Mieten noch günstiger. Bei Baugrundstücken, Einfamilienhäusern und gebrauchten Eigentumswohnungen sei die Steiermark beim besten Preis sogar bundesweit die Nummer eins. Und selbst das teuerste Pflaster der Steiermark, der Ballungsraum Graz, schneidet im Österreich-Vergleich gut ab.

Pixabay

Gollenz erläutert: „Auch in Graz liegen wir im Bereich einer üblichen Indexierung, wir liegen in einem Bereich von zwei bis drei Prozent, in der Eigentumswohnung sogar bei unter zwei Prozent, bei den Grundstücken bei etwas mehr. Aber wir haben in Graz einen durchschnittlichen Grundpreis von 220 Euro, im Gegensatz zu Innsbruck von 760 Euro. Ich glaube, das zeigt, dass Wohnen und Leben in Graz noch immer leistbar ist.“

„Wir müssen bauen, müssen sanieren“

Damit das so bleibt, müsse viel und schneller gebaut werden. Von verordneten Mietobergrenzen hält der Sprecher der Immobilienbranche übrigens nichts.

„Wenn man Mieten nach oben hin reglementiert, dann heißt das, dass man kein Geld hat, irgendetwas zu bauen oder zu sanieren. Wir müssen bauen, wir müssen sanieren, wir müssen Wohnraum schaffen. Und wenn wir es heute schaffen, dass wir zum Beispiel auf eine Leerstandsquote von fünf Prozent hinarbeiten, dann glaube ich, dass sich der Preis von selbst regeln wird - und das wäre gut so“, betont Gollenz.

Günstigster Baugrund in der Südoststeiermark

Den günstigsten Baugrund bekommt man derzeit im Bezirk Südoststeiermark, den besten Preis für eine neue Eigentumswohnung in Bruck-Mürzzuschlag, gebrauchtes Eigentum ist im Bezirk Murtal am günstigsten. Und am wenigsten für die Miete ist im Bezirk Murau zu bezahlen.

