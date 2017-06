Geriatrie: Steirer nehmen Bayern als Vorbild

In Bayern gibt es ein spezielles Zentrum für die Behandlung älterer Menschen. Das deutsche Vorzeigemodell soll auch der Steiermark als Vorbild dienen. In Voitsberg beispielsweise könnte ein ähnliches Zentrum entstehen.

In den vergangenen zehn Jahren hat die Anzahl der Knochenbrüche nach Stürzen älterer Menschen um fast 70 Prozent zugenommen. Die zunehmende Überalterung der Gesellschaft stellt besonders die Medizin vor große Herausforderungen.

Neue Versorgungsmodelle entwickeln

In Nürnberg, der zweitgrößten Stadt Bayerns, gibt es ein spezielles Zentrum, in dem ältere Menschen behandelt werden. Es gilt als Vorzeigemodell für den gesamten deutschsprachigen Raum. Steirische Mediziner und Gesundheitsexperten wollen am Beispiel dieser Einrichtung in der Steiermark neue Versorgungsmodelle für ältere Menschen entwickeln.

ORF Sendungshinweis: „Steiermark heute“, 8. Juni 2017

„Über Tellerrand Spital hinausschauen“

„Geriatrie ist wichtig und wird immer wichtiger“, meint Peter Mrak vom LKH Weststeiermark. Die kürzlich eröffnete neue geriatrische Tagesklinik in Voitsberg könnte anhand des Beispiels Nürnberg zu einem ähnlichen Zentrum weiterentwickelt werden – mehr dazu in Geriatrische Tagesklinik eröffnet (23.5.2017).

„Das beginnt im Spital, geht über den Bereich einer Tagesklinik hinaus in die niedergelassene Gesundheitsversorgung. Es kann auch sein, dass man direkt in den Haushalt kommt, wo der Patient lebt. Man muss über diesen Tellerrand Spital hinausschauen, weil die Patienten ja auch wieder hinausgehen. Die Patienten brauchen das und wir sind glaube ich auf dem richtigen Weg", so Mrak.

Neue Tagesklinik in Voitsberg

Ältere Menschen bekommen in Voitsberg seit einigen Wochen alle möglichen Formen der Therapie – egal ob Ergo-, Logo- oder Physiotherapie. Die Räume sind nach dem Umbau hell und freundlich gestaltet, es gibt auch eine große Terrasse. Der Umbau hat 300.000 Euro gekostet. Ziel ist es, tagsüber in der Gemeinschaft trainieren zu können, um abends fit nach Hause entlassen zu werden, anstatt im Pflegeheim zu leben.

