Zwei-Lehrer-System für Schulanfänger gefordert

Lehrerbund Steiermark und Landesschulrat fordern ein Zwei-Lehrer-System für die Vorschule sowie die erste und zweite Klasse Volksschule. Dafür übermittelten sie zuletzt 9.500 Unterschriften an das Bildungsministerium.

Alle Mädchen und Buben, die am 31. August des laufenden Jahres das sechste Lebensjahr vollendet haben, können in die Volkschule eingeschrieben werden. Doch gerade im sechsten Lebensjahr seien Entwicklungsunterschiede laut Landesschulratspräsidentin Elisabeth Meixner eklatant.

Sie erläutert: „Es gibt Studien, die belegen, dass Kinder, die in die Schule kommen, fließend lesen können - und andere brauchen drei Jahre länger dafür. Das heißt, bereits in der ersten Schulstufe gibt es Unterschiede von drei Jahren in der Lesefertigkeit. Jetzt ist es uns wichtig, dass wir im Schuleingangsbereich Unterstützung bekommen“ - eben durch eine zweite Lehrerin bzw. einen zweiten Lehrer in der Klasse.

„Kinder abholen, die begabt sind“

Lehrerbund-Obmann Bernhard Braunstein fordert, „dass man jene Kinder auch abholen kann, die begabt sind. Denn die anderen holen sich die Aufmerksamkeit der Lehrer sowieso. Also uns geht es darum, dass man die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder - die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen im Hintergrund - besser abdecken kann.“ Denn eine gelingende Schulkarriere beginne in der Volksschule.

APA/Harlad Schneider

Zudem sei derzeit für Lehrkräfte die Logistik der Beaufsichtigung in Volksschulen schwierig. Wenige Minuten auf die Toilette zu gehen sei für Lehrer manchmal unmöglich, so Braunstein: „In Härtefällen ist es ein Problem, denn die Schule ist verpflichtet, eine Aufsicht zu gewährleisten“ - und zwar während des gesamten Schulbetriebes. Auch solche Situationen könnten laut Braunstein durch einen zweiten Lehrer entschärft werden. Betreffen würde das Zwei-Lehrer-System rund 25.000 Schülerinnen und Schüler in der Steiermark.

Keine Antwort vom Bund

Meixner verrät: "Ich glaube, im Schuleingangsbereich sind insgesamt zu wenig Ressourcen da. Wir haben in den letzten Jahren aufgrund der Schülerrückgänge weniger Dienstposten vom Bund bekommen. Das geht sich so knapp aus. Und wir haben schon den Eindruck, dass es notwendig ist, die Heterogenität in den Schulen zu bewerkstelligen, zu bewältigen. Die Volksschullehrer brauchen Unterstützung - gerade was die Talente-, die Begabungsförderung betrifft.

Wie viele zusätzliche Dienstposten für das neue System notwendig wären, könne man nicht sagen, so Meixner. Dafür zuständig sei der Bund. Und genau dorthin wurden vor rund einem Jahr die über 9.500 Unterschriften übermittelt. Bis jetzt allerdings ohne Antwort.

Links: