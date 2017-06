Con Fuoco: Kammerorchester feiert zehn Jahre

Seit bereits zehn Jahren holt das Kammerorchester Con Fuoco junge Musiker von steirischen Ausbildungsstätten auf die Konzertbühne - und mit einem Konzert wird am Freitag im Grazer Landhaus auch das Jubiläum begangen.

„Con Fuoco“ auf Deutsch „Mit Feuer“ musizieren junge Musikerinnen und Musiker aus über zehn Nationen gemeinsam im Orchester. Sie stammen aus der Steiermark, der Ukraine, Amerika oder Taiwan. Im vergangenen Oktober debütierte man im Konzertsaal der Wiener Sängerknaben.

APA/Herbert P. Oczeret Veranstaltungshinweis: Das Jubiläumskonzert zum zehnten Geburtstags des Kammerorchesters Con Fuoco" startet im Rahmen der Musiktage 2017 startet am Freitag um 19.30 Uhr. Als Solisten werden Katharina Hörmann, Simon Petek, Thomas Michael Auner und Lukas Schmid zu hören sein. Der Eintritt ist frei.

Das erste Konzert fand 2007 im Musikpavillon im Grazer Stadtpark statt, erinnert sich Chefdirigent Svetoslav Borisov: „Ich blicke zurück und kann kaum glauben, dass zehn Jahre vergangen sind. In diesen Jahren sind doch einige Gründungsmitglieder im Orchester geblieben; andere haben ihren Weg in professionelle Orchester rund um die Welt gefunden - und wir sind natürlich sehr stolz.“

Von Mozart bis Haydn

Gründer Michael Nemeth fügt hinzu: „Nicht nur die Orchestermusiker sind in die wichtigsten Musikorchester aufgestiegen, sondern auch die Solisten - wenn man erinnert an Tobias Bartholomä, Johanna Pichlmair, die jetzt bei den ersten Geigen beim Bayerischen Rundfunkorchester aufgenommen worden ist - und auch viele gute Sänger: Katharina Melnikova“ - „Julie Fuchs macht Weltkarriere - sehr, sehr schön, was noch kommt“, freut sich Borisov.

Als nächstes kommt am Freitag nun das Jubiläumskonzert im Grazer Landhaus. Da erklingt Wolfgang Amadeus Mozarts Haffner-Symphonie, Ballettmusik aus Idomeneo und Joseph Haydns „Sinfonia Concertante“.

„Schulterschluss mit Beginn des Musiklebens“

Das Konzert ist eine Zusammenarbeit mit der Sommerakademie der Wiener Philharmoniker. Und auch der Konzertsaal, der Rittersaal im Grazer Landhaus ist besonders, denn „das erste Konzert des Musikvereins Steiermark wurde am 6. Juni 1815 im Rittersaal gespielt. Das heißt, dass wir mit unserem Zehn-Jahres-Jubiläum eigentlich auch den Konzertsaal wachküssen - ich glaube, das ist ein sehr schöner Schulterschluss mit dem Beginn des Musiklebens in der Steiermark, mit dem ständigen Musikleben in der Steiermark. Da können wir stolz sein und freuen uns sehr darauf“, so Nemeth.

Link: