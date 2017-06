Pkw-Lenkerin bei Unfall schwer verletzt

In St. Georgen ob Murau ist am Donnerstag eine 43-Jährige bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Insgesamt waren drei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.

Ein 42-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag war am Donnerstagvormittag auf der Murauerstraße von Murau in Richtung St. Georgen unterwegs. Bei der Kreuzung „Schafferwirt“ wollte der Mann mit seinem Lieferwagen links abbiegen, obwohl die Gemeindestraße wegen einer Baustelle gesperrt ist.

Drei beteiligte Fahrzeuge

Er überfuhr dazu die Mittellinie der Fahrbahn und dürfte einen entgegenkommenden Pkw übersehen haben. Die 43-jährige Lenkerin des Fahrzeuges wollte noch ausweichen, konnte einen Zusammenprall aber nicht mehr verhindern. Ein hinter ihr fahrender 32-jähriger Pkw-Lenker prallte dann auch noch auf die beiden Fahrzeuge auf.

Die 43-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst zum LKH Friesach gebracht werden. Die beiden anderen Lenker blieben unverletzt.