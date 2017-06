Fußball: Klaus Schmidt ist Altach-Trainer

Nach fast sechs Jahren wird es in der Fußball-Bundesliga wieder einen steirischen Trainer geben: Klaus Schmidt übernimmt Europacup-Starter Altach. Der 49-Jährige hatte zuletzt Blau-Weiß-Linz betreut.

Fußballbundesligist SCR Altach geht mit Klaus Schmidt als neuem Trainer in die kommende Saison. Das bestätigte am Freitagvormittag der bisherige Club des 49-jährigen Steirers, Zweitligist Blau-Weiß Linz.

Schmidt tritt die Nachfolge des glücklosen Martin Scherb an, der eine Runde vor Saisonende Ende Mai beurlaubt worden war. Der 49-jährige Schmidt trainierte in der Vergangenheit Vereine wie Wacker Innsbruck, Austria Salzburg und Kapfenberg. Abgesehen von einem Intermezzo von vier Spielen als Interimscoach bei Austria Kärnten in der Saison 2007/08 ist es für ihn das erste Engagement im heimischen Oberhaus.

