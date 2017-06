Kind steckte in Wasserpark fest

Glück im Unglück hat am Donnerstag ein Mädchen im Wasser-Erlebnispark St. Gallen im Bezirk Liezen gehabt. Die Neunjährige ist mit der Hand im Abflussrohr eines Wasserrades stecken geblieben.

Mehrere Kinder haben das Wasserrad im Erlebnispark angedreht, heißt es am Freitag von der Polizei. Sie konnten nicht sehen, dass sich auf der anderen Seite die Neunjährige an einer Kette festhielt, die am Rad angebracht war.

20 Minuten in kaltem Wasser gestanden

Die Hand des Kindes wurde in das Abflussrohr gezogen und blieb dort stecken. Die Neunjährige begann nach ihren Eltern zu rufen, weil sie sich nicht alleine befreien konnte. Mit den Füßen stand das Mädchen im nur zwölf Grad kalten Wasser, das unter dem Wasserrad fließt.

Der Betreiber des Geländes hat schnell reagiert und das Plastikrohr mit einer Flex durchgeschnitten. Außerdem wurden die Rettungskräfte verständigt. Zwar wurde auch der Rettungshubschrauber angefordert, doch der Notarzt konnte nach einer Untersuchung des Mädchens Entwarnung geben. Rund 20 Minuten lang musste das Kind im kalten Wasser ausharren, verletzt wurde es aber nicht.