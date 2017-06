Neue Anlaufstelle für misshandelte Pflegekinder

Die Arbeit der Opferschutzkommission ist Mitte 2013 eingestellt worden. Das Land Steiermark will jetzt wieder eine Anlaufstelle für frühere Pflegekinder eröffnen, die in ihrer Kindheit misshandelt wurden.

Ein Bericht des Ö1-Morgenjournals hat vergangene Woche eine Diskussion ausgelöst: Ein heute 51-jähriger Steirer wurde in den 1970er und 1980er-Jahren von einer früher verurteilten Straftäterin betreut. Die Pflegemutter soll die ihr anvertrauten Kinder gequält haben – mehr dazu in Amt duldete Kindsmörderin als Pflegemutter.

Hinweis:

Das Gewaltschutzzentrum in der Granatengasse 4 in Graz ist von Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 16.00 Uhr, am Freitag von 8.00 bis 13.00 Uhr erreichbar. Die Telefonnummer lautet 0316/774199.