Pensionist bei Hunde-Rettung ertrunken

Beim Versuch, seinen Hund aus einer Kläranlage zu retten, ist in Obdach im Bezirk Murtal am Freitag ein 86-Jähriger ertrunken. Der Mann wurde erst Stunden später gefunden.

Der 86-jährige Obersteirer war in der Früh offenbar mit seinem Hund im Bereich der hofeigenen kleinen Kläranlage spazieren. Dabei dürfte der Hund in ein Klärbecken gefallen sein. Als der Pensionist das Tier herausholen wollte, stürzte er selbst in das Becken.

Laut Polizei wurde der Mann erst später am Tag gefunden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Über das Schicksal des Hundes war zunächst nichts zu erfahren.