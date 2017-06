Drei Verletzte bei Alpinunfällen

Drei Menschen sind am Freitag bei Alpinunfällen in der Steiermark verletzt worden. Eine 23-Jährige ist im Dachsteingebiet über eine Felswand gestürzt. Am Kugelstein wurden zwei Kletterer von einem Felsstück getroffen.

Die 23-jährige Niederösterreicherin war am Freitagnachmittag mit einem Begleiter im Dachsteingebiet von der Türlwandhütte über die Hunerscharte zum Hunerkogel aufgestiegen. Bei der Querung eines Schneefeldes rutschte die Frau aus und stürzte über eine Felswand. Die Verunglückte wurde vom Rettungshubschrauber ins DKH Schladming gebracht. Ihr Begleiter stieg nach der Bergung selbstständig ab.

Kletterer von Felsstück getroffen

Am Kugelstein nördlich von Graz wollten eine 51-Jährige und ein 57-jähriger Mann aus Tirol die Kletterroute „Ameisenriss“ im Bereich Deutschfeistritz gehen. Dabei löste sich ein Felsstück im Ausmaß von drei mal ein Meter. Die Frau stürzte auf den Mann, der gesichert hatte. Der 57-Jährige wurde außerdem von den herabfallenden Felsbrocken getroffen. Beide wurden mit dem Rettungshubschrauber aus der Wand geborgen. Der 57-Jährige wurde in das LKH Graz gebracht.