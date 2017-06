Lange Nacht der Kirchen: 25.000 Gäste

Zum bereits elften Mal ist am Freitag zur Langen Nacht der Kirchen geladen worden. Mehr als 500 Stunden Programm wurden in rund 100 Einrichtungen geboten. Alleine in der Steiermark waren 25.000 Gäste dabei.

„Bei aller Tiefe und allem Ernst, angesichts der derzeitigen Weltlage, erlebe ich die heurige Lange Nacht der Kirchen als sehr beschwingt und fröhlich“, sagte der Superintendent der evangelischen Kirche in der Steiermark Hermann Miklas anlässlich der Langen Nacht der Kirchen. Ein Schwerpunkt der heurigen Nacht war das Reformationsjubiläum der evangelischen Kirche.

500 Stunden Programm in der Steiermark

„Jeder der Orte in der Langen Nacht der Kirchen hat eine ganz eigene Atmosphäre“, freute sich Gesamtkoordinatorin Gertraud Schaller-Pressler über das große Besucherecho auf die rund 500 Stunden Programm, „und so vielfältig das Angebot, so bunt ist auch das Publikum.“

Mahnmal für religiös Verfolgte

Bis in die Abendstunden bei Sternenlicht waren die Kirchen im ganzen Land geöffnet. Ein besonderes Licht ging auch vom Grazer Uhrturm aus. Als Mahnmal für religiös Verfolgte wurde er in rotes Licht getaucht und eine Gedenkzeit unter dem Titel „Net nix“ abgehalten. Diese Gedenkzeit wurde zeitgleich in allen teilnehmenden Pfarren abgehalten.

Österreichweit haben rund 350.000 Besucher die Lange Nacht der Kirchen besucht, in der Steiermark waren es rund 25.000. Insgesamt haben 650 Kirchen und kirchliche Einrichtungen an der Veranstaltung teilgenommen.

