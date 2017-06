Nächtliche Raubüberfälle in der Steiermark

In Graz hat in der Nacht auf Samstag ein Unbekannter einen 40-Jährigen von hinten angesprungen und dessen Geldbörse erbeutet. In Leibnitz wollte ein Räuber einer 45-jährigen Frau ihre Handtasche entreißen.

Der 40-Jährige war in der Nacht auf Samstag in der Bürgerspitalgasse in Graz unterwegs, als der Unbekannte ihn von hinten ansprang und mehrmals gegen seinen Kopf schlug. Das verletzte Opfer musste dem Täter die Geldbörse mit rund 100 Euro aushändigen. Danach rannte der Unbekannte davon. Eine Fahndung verlief negativ.

Täter flüchtete ohne Beute

In Leibnitz versuchte ein Unbekannter einer 45-jährigen Frau die Handtasche zu entreißen. Dabei stürzte sie zu Boden und verletzte sich im Gesicht. Der Täter flüchtete ohne Beute. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte auch hier kein Ergebnis. Der Räuber soll etwa 17 Jahre alt gewesen sein und trug ein weißes T-Shirt.