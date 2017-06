Gemeinde Grundlsee wird Luftkurort

Die Gemeinde Grundlsee wird am Sonntag zum Luftkurort erhoben und wird damit die achte steirische Gemeinde, die diesen Titel tragen darf. Grundlsee will auf Naturheilkunde und Komplementärmedizin setzen.

Am Sonntag um 14 Uhr wird die Gemeinde Grundlsee im Ausseerland offiziell zum Luftkurort erhoben. Vorab wurde vom Land Steiermark streng kontrolliert. Unter anderem wurden mehr als ein Jahr lang Luftgütemessungen durchgeführt, Rauch, Verkehr, Staub und Lärm analysiert.

Kompetenzzentrum für Naturheilkunde

„Es ist eines der edelsten Prädikate, wenn nicht das edelste, das man erreichen kann. Wir arbeiten in der Gemeinde jetzt schon seit mehr als dreieinhalb Jahren daran. Und trotzdem kann man das nicht schneller erreichen. Es sind so viele Prozesse und so viele Auflagen zu erfüllen, damit es überhaupt gelingt, Luftkurort zu werden“, sagt Bürgermeister Franz Steinegger.

Die Nachbargemeinden Bad Aussee und Altaussee sind bereits Luftkurorte. Grundlsee möchte sich als Kompetenzzentrum für Naturheilkunde in die Kurregion einfügen, so der Bürgermeister: „Wir in Grundlsee werden uns auf Naturheilkunde und Komplementärmedizin spezialisieren. Wir haben jetzt einmal das Fundament gebaut, auf dem wir Schritt für Schritt aufbauen.“

Qualität steht im Vordergrund

Es sei ein Prozess, der die Gemeinde über Jahre und Jahrzehnte begleiten werde, so Steinegger. Die Qualität stehe dabei im Vordergrund. Erst danach komme der Gästezuwachs. Aktuell streben fünf weitere Gemeinden oder Regionen Kurortprädikate des Landes Steiermark an.

