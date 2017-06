13-Jähriger durch Plexiglaskuppel gestürzt

Beim Spielen auf einem aufgelassenen Firmengelände ist ein 13-Jähriger am Samstagabend in Leoben schwer verletzt worden: Durch eine Plexiglaskuppel stürzte er rund zehn Meter in die Tiefe.

Der Jugendliche hatte sich gegen 21.00 Uhr mit seinen Freunden auf dem aufgelassenen Firmenareal in der Turmgasse getroffen. Auf einer Plexiglaskuppel brach er schließlich ein: Der 13-Jährige stürzte rund zehn Meter in die Tiefe.

Schwer verletzt ins LKH Graz geflogen

Er schlug auf Betonboden auf, seine Freunde verständigten sofort die Einsatzkräfte. Der Jugendliche wurde schwer verletzt in das LKH Graz geflogen.