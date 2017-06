Drei Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Bei der Ausfahrt einer Gruppe von sechs Motorradfahrern sind am Sonntag bei Deutschlandsberg drei Männer verletzt worden. Der erste Fahrer der Gruppe kam zu Sturz und löste eine Kettenreaktion aus.

Die Gruppe war am Sonntagnachmittag von Deutschlandsberg kommend in Richtung Weinebene unterwegs. In einer Rechtskurve rutschte dem Ersten der Gruppe das Motorrad weg. Der 24-Jährige prallte gegen die Leitschiene.

Der Zweite der Gruppe konnte noch ausweichen, der Dritte fuhr allerdings über das liegende Motorrad und prallte dann gegen den Zweiten. Die beiden Männer, beide 27 Jahre alt, wurden leicht verletzt, nahmen aber keine ärztliche Hilfe in Anspruch. Der 24-Jährige musste vom Rettungshubschrauber zum LKH Graz gebracht werden.