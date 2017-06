Leichtes Erdbeben in St. Kathrein an der Laming

Ein leichtes Erdbeben hat die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Montag in St. Kathrein an der Laming im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag registriert. Es wies eine Magnitude von 2,4 auf.

Das Erdbeben ereignete sich am Montag um 12.57 Uhr in St. Kathrein an der Laming. Laut österreichischem Erdbebendienst hatte es eine Stärke von 2,4 nach Richter. Das Beben sei von einigen Personen deutlich verspürt worden.

Keine Schäden erwartet

Schäden an Gebäuden sind aufgrund der geringen Stärke des Bebens aber nicht zu erwarten. Der Erdbebendienst ersucht die Bevölkerung dennoch, über das Internetformular der Zentralanstalt für Meteorologie bekanntzugeben, ob und wie stark sie das Beben verspürt hat.

