Diebe stehlen wertvollen Schmuck

Zwei unbekannte Männer haben am Wochenende eine 68-Jährige in Heiligenkreuz am Waasen im Bezirk Leibnitz bestohlen. Einer der Täter bat darum, die Toilette des Hauses verwenden zu dürfen und ließ dann Schmuck mitgehen.

Die beiden Männer waren bereits zu Ostern bei demselben Haus gewesen – damals hatten sie um Sperrmüll gebeten und die Toilette benutzt. Am Wochenende hielt der Pkw mit Anhänger erneut vor dem Haus der 68-Jährigen. Einer der Männer fragte die Frau wieder, ob er die Sanitäranlagen des Hauses benutzen dürfe, was sie erlaubte.

Pkw mit ungarischem Kennzeichen

Danach fuhren die Männer wieder. Der 68-Jährigen fiel erst Stunden später auf, dass wertvoller Schmuck aus ihrem Haus entwendet worden war. Die Polizei fahndet jetzt nach den Tätern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Pkw mit ungarischem Kennzeichen und einem Anhänger handeln.