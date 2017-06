Blitzeinschlag: Wirtschaftsgebäude in Brand

In Feldbach ist Montagabend ein Wirtschaftsgebäude in Brand geraten. Mehr als 100 Feuerwehrleute konnten das Feuer löschen und sieben Rinder retten. Auslöser für den Brand dürfte der Einschlag eines Blitzes gewesen sein.

Am Montagabend ging in Feldbach ein kurzes aber heftiges Gewitter nieder. Vermutlich durch einen Blitzeinschlag dürfte der Dachstuhl eines Wirtschaftsgebäudes in Brand geraten sein. Die Feuerwehr konnte mit mehr als 100 Kräften das Feuer löschen, der Dachstuhl wurde aber vollkommen zerstört.

Sieben Rinder, landwirtschaftliche Geräte und Maschinen konnten von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. Die Brandursachenermittler gehen davon aus, dass ein Blitz der Auslöser des Brandes gewesen ist. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.