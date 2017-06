Nach Auto-Einbruch festgenommen

Die Polizei in Graz hat einen 29-Jährigen festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, vor einem Monat in einen am Grieskai geparkten Pkw eingebrochen zu sein und Wertgegenstände gestohlen zu haben. Der Verdächtige ist geständig.

Der zunächst unbekannte Täter brach am 12. Mai nachmittags in den am Grieskai abgestellten Pkw ein. Aus dem Auto stahl er eine Geldtasche mit Bargeld und diversen Bankkarten, sowie einen Laptop, Rennradschuhe, Werkzeuge und eine Haarschneidemaschine. Der 66-jährige Pkw-Besitzer aus Oberösterreich erstattete Anzeige.

Die Auswertung der gesicherten Spuren führte zu einem 29-jährigen algerischen Staatsbürger. Der Mann zeigt sich geständig, wurde festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini überstellt.