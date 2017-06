Caritas eröffnet 50. Lerncafé in Mürzzuschlag

Weil Herkunft und Geldbeutel beim Thema Bildung in Österreich immer noch eine Rolle spielen, setzt sich die Caritas mit ihren Lerncafés für Chancengleichheit ein. Am Mittwoch eröffnet das österreichweit 50. Lerncafé in Mürzzuschlag.

Insgesamt 1.440 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 15 Jahren werden in den Lerncafés betreut. Die Schüler werden von mehr als 600 Helfern - haupt- als auch ehrenamtlich - unterstützt, damit sie das jeweilige Schuljahr positiv abschließen können.

ORF

Ein Ziel, das in den allermeisten Fällen erreicht wird: So konnten im vergangenen Schuljahr 97 Prozent der in den Lerncafés betreuten Kinder in die nächste Schulstufe aufsteigen.

Kaum genügend Betreuungsplätze

Allerdings - und das trübt die Bilanz ein wenig - reichen die Betreuungsplätze nicht aus. So warten österreichweit laut Caritas-Präsident Michael Landau 800 Kinder auf einen Platz in einem Lerncafé.

Vor allem seit der großen Fluchtbewegung im Jahr 2015 habe sich die Nachfrage stark erhöht, wie die Caritas bestätigt. In diesem Zeitraum sind österreichweit acht neue Lerncafés dazugekommen.

Acht Lerncafés in der Steiermark

Mit dem neuen Lerncafé, das am Mittwoch in Mürzzuschlag eröffnet wird, gibt es jetzt auch in der Steiermark acht Lerncafés. In Graz sind es vier, dazu kommt noch je eines in Leoben, Knittelfeld, Leibnitz und eben in Mürzzuschlag.

