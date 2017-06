18-Jähriger randalierte - vier Polizisten verletzt

Ein 18-Jähriger hat am Dienstagnachmittag in einer Asylunterkunft in Köflach im Bezirk Voitsberg randaliert. Vier Polizisten, gegen die der Mann sich widersetzte, wurden leicht verletzt.

Kurz vor 14.00 Uhr hatte eine Mitarbeiterin der Asylunterkunft die Polizei um Hilfe gerufen, weil ein Bewohner randaliere und sich nicht beruhigen lasse. Als mehrere Polizeistreifen eingetroffen waren, wurde der Mann nur noch aggressiver.

Zorn wegen Verlegung in anderes Quartier

Laut Polizei war der Mann aufgrund einer für Mittwoch geplanten Verlegung in ein anderes Quartier in Rage geraten - und hatte bereits vor dem Eintreffen der Beamten einige Einrichtungsgegenstände zertrümmert. Unter massivem Widerstand nahmen die Polizisten den 18-Jährigen schließlich fest und brachten ihn auf die Polizeidienststelle. Vier Polizisten wurden leicht verletzt.

Mann wird angezeigt

Im Verwahrungsraum randalierte der Nigerianer weiter und beschädigte mehrere Einrichtungsgegenstände. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete die Einlieferung des Beschuldigten in die Justizanstalt Graz-Jakomini an. Er wird angezeigt.